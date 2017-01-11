Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева показания дали свидетели.

Бывшая сотрудница Аппарата министерства Арзу Наджафова сказала, что наряду с зарплатой она получала конверт со 100 долларами.

По словам Шафигы Мамедовой, в министерстве она занималась полиграфической работой. Ш.Мамедова сказала, что была принята на работу по указанию бывшего министра Али Аббасова.

Бывший начальник почтового филиала Балакенского района Ильгар Бабаев же подтвердил показания, данные им во время предварительного следствия.

Процесс продолжится 13 января.