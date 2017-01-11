У Кремля нет компрометирующей информации на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких “уток”, качество открытой части предыдущего доклада и этой “утки” – сопоставимо, такой pulp fiction», – заявил Песков.

По мнению пресс-секретаря, распространение информации о сборе компромата – это продолжение «охоты на ведьм». Он предложил реагировать на такие новости с юмором.

«Это полная фальшивка, и качество этой бумаги говорит само за себя», – заключил Песков.

Песков уточнил, что Кремль не собирал компромат и на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.