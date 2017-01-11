12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и ночью местами будет туман и изморось. Будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-80%, днем – 60-65%.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Местами будет туман, в некоторых восточных районах ожидается изморось. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью от 0° мороза до 5° тепла, днем 1-6° тепла.