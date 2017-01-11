Завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Нахчыванскую Автономную Республику.
В Международном аэропорту Нахчывана в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Ильхама Алиева провожали председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и члены правительства.
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В среду в эксплуатацию было сдано реконструированное здание Нахчыванской городской полной средней русской школы номер три.
В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия здания школы. Ильхам Алиев был подробно проинформирован о проделанной здесь работе.
Было отмечено, что Нахчыванская городская полная средняя русская школа номер три функционирует с 1939 года.
Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе после реконструкции. Затем глава государства встретился с педагогическим коллективом школы и представителями общественности города.
Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии.
Затем выступил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
В заключение была сделана фотография на память.
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Ильхам Алиев в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Шахбуз и прилегающих сел.
Глава государства был проинформирован о проекте «Реконструкция систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Шахбуз и прилегающих сел». Было отмечено, что строительные работы по проекту начались в 2012 году. Президент Ильхам Алиев осмотрел используемое в водоочистной установке оборудование. Было отмечено, что водоочистная установка до 2045 года 24 часа в сутки будет обеспечивать население и сферу промышленности экологически чистой водой.
Глава государства ввел в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации районного центра Шахбуз и прилегающих сел.
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Президента Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Нахчыван принял участие в открытии общежития и бытового военного комплекса для военнослужащих военной части «N» Отдельной общевойсковой армии.
Заместитель министра обороны Азербайджана, командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенант Керим Мустафаев отдал рапорт главе государства.
Сообщается, что на территории войсковой части построены общежитие, бытовой комплекс, плац, спортивная площадка, проведены работы по благоустройству и реконструкции.
Глава государства перерезал ленту, символизирующую открытие общежития и бытового комплекса.
Затем глава государства ознакомился с недавно принятой на вооружение военной техникой.
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Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии жилого здания, построенного для офицеров и прапорщиков министерства по чрезвычайным ситуациям в Нахчыване.
Сначала глава государства разрезал ленту в знак открытия здания.
Президент ознакомился с условиями, созданными в квартирах.
Было отмечено, что в семиэтажном жилом здании 48 квартир.
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Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику Гейдару Алиеву, возведенному в центре города Нахчыван.
Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о работах по благоустройству территории вокруг памятника.
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Сегодня состоялась церемония сдачи в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Джульфы и прилегающих сел.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии. Глава государства был проинформирован о работах, проведенных по проекту «Реконструкция систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Джульфы и прилегающих сел».
Президент Ильхам Алиев осмотрел оборудование, используемое в водоочистительном сооружении. Затем глава государства нажал на кнопку, означающую ввод в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой и канализации районного центра Джульфы и прилегающих сел.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия нового жилого здания для офицеров и прапорщиков МЧС в Нахчыване.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие здания. Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в квартирах.
Было отмечено, что вместе с подвальным этажом всего в 7-этажном здании имеется 48 квартир. 24 из них двухкомнатные, остальные 24 – трехкомнатные.
В подвальном этаже здания имеется 4 жилых помещения для холостых офицеров, прапорщиков и сверхсрочников. Одно из них рассчитано на 4 человека, два – на 6 человек, еще одино — на 8 человек.
В жилом здании также имеются комнаты отдыха, женский салон красоты, мужская парикмахерская, 2 склада для вещей, столовая на 40 человек и прачечная.
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В среду состоялась церемония закладки фундамента Ордубадской гидроэлектростанции.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии.
Глава государства был проинформирован о том, что мощность Ордубадской гидроэлектростанции составит 36 мегаватт.
Станция деривационного типа будет расположена на реке Араз.
Глава государства заложил фундамент новой гидроэлектростанции.
В заключение была сделана фотография на память.
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11 января президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил визит в Нахчыванскую Автономную Республику.
Как сообщается на сайте главы государства, президента Азербайджана Ильхама Алиева встретил председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.
В Международном аэропорту Нахчывана в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана встретился с членами правительства Нахчыванской Автономной Республики.