В Баку представитель сексуальных меньшинств стал жертвой разбойного нападения. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Ясамальского района.

По полученным данным, разбойники напали на Э.Х., 1994 года рождения, проживающего в одном из домов на проспекте Зардаби. Потерпевший обратился с заявлением в 28-е отделение полиции указанного района и показал, что 10 января в социальной сети познакомился с двумя молодыми людьми. При этом имена своих «знакомых» молодой человек не знает (не говоря уже об остальной информации), но это не помешало ему пригласить их к себе в гости. Новые знакомые пришли к нему в 00:30.

Здесь гости, которых непрошеными не назовешь, достали нож и пистолет и стали угрожать владельцу квартиры расправой в случае, если он не отдаст им деньги и ценные вещи. Таким путем злоумышленники завладели 450 манатами, двумя мобильными телефонами и тремя ноутбуками. Сразу после содеянного «гости» скрылись.

В настоящее время правоохранители работают над поимкой преступников.