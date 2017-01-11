Об этом на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В 2016 году успешно проводилась работа в области общественных услуг, число центров «ASAN xidmət» достигло 11-ти. За последние годы было 13 миллионов обращений, а коэффициент одобрения гражданами близок к 100 процентам. Это явилось своего рода революцией в области общественных услуг, общественных отношений в целом, и стало уже азербайджанским брендом».

Об этом на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам президента, некоторые страны уже стали внедрять наш опыт.

«В прошлом году «ASAN xidmət» расширил свои функции, были выдвинуты такие инициативы, как «ASAN Kommunal», «ASAN Qatar», «ASAN Viza». Должен также отметить, что в результате деятельности «ASAN Viza» число приезжающих в нашу страну туристов будет увеличиваться и дальше. В 2016 году нам удалось создать перелом в этом направлении. Вообще, поток туристов связан с экономическим положением в мире. Если ситуация хорошая, то в зарубежные страны в качестве туристов выезжает больше людей. Но сегодня весь мир, можно сказать, все регионы мира переживают экономический кризис. Несмотря на это, в 2016 году число посетивших нашу страну туристов увеличилось на 11 процентов, уверен, что в этом году увеличится еще больше», — отметил глава государства.

По словам президента, в минувшем году в нашей стране были построены 35 гостиниц, строятся 25 отелей, в целом, в Азербайджане более 500 гостиниц.

«Но спрос растет, развивается внутренний туризм. Я очень рад, что наши граждане больше предпочитают отдыхать в Азербайджане. У нас замечательная природа, прекрасные условия, отличные гостиницы, зоны отдыха. Сегодня в Азербайджан приезжают туристы со всего мира. А это приносит экономике страны большую прибыль. В будущем мы будем получать от туризма миллиарды долларов, что станет огромной поддержкой нашему экономическому положению», — подчеркнул И.Алиев.