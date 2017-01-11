Спецкомиссия по расследованию дела о коррупции, которое уже привело к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе, вызвала на допрос в качестве подозреваемого вице-председателя корпорации Samsung Electronics Ли Чже Ёна, который фактически является главой компании.

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап, Ли Чже Ён вызван на допрос утром в четверг. По версии следствия, его компания могла предоставлять финансовую поддержку Цой Сун Силь — подруге президента страны и главной фигурантке коррупционного скандала — в обмен на получение определенных преимуществ в бизнесе. В частности, речь идет о переводе на счета контролируемой Цой компании в Германии 22 миллиардов вон (около 18 миллионов долларов) за предоставление консалтинговых услуг, в то время как прокуратура подозревает, что эти средства пошли на приобретение лошадей, экипировки и обучение дочери Цой верховой езде.

В обмен на это Цой, пользуясь своими отношениями с главой государства, якобы оказала давление на пенсионный фонд с тем, чтобы он одобрил слияние Samsung и компании Cheil Industries Inc. Пенсионный фонд владел 11,6% акций в Samsung и 5% в Cheil Industries Inc. Следователи считают, что таким образом президент Пак Кын Хе и ее окружение хотели отблагодарить одну из крупнейших компаний страны за услуги, оказанные подруге президента Цой Сун Силь.

Правоохранительные органы подозревают Цой Сун Силь в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. В настоящее время Конституционный суд рассматривает правомочность решения парламента. Если оно будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.