В настоящее время ситуация на автомобильном рынке Азербайджана нединамичная. Количество операций по купле-продаже на рынке резко сократилось.

Как передает Trend, об этом заявил директор «Экспертного центра недвижимости» Рамиль Османлы.

По его словам, одна из основных причин связана с проблемами действующих в этой сфере малых и средних предпринимателей:

«Фактически они не могут найти автомобили, чтобы выставить на рынок. Раньше объем импорта через Грузию был высок, но сейчас из-за применения евростандартов, невыдачи кредитов банками и по другим причинам импорт автомобилей из Грузии значительно снизился.

С сокращением импорта падает и предложение. Это, естественно, увеличивает спрос на более дешевые автомобили и становится причиной роста цен».

Директор центра отметил, что в 2016 году цены на новые автомобили выросли примерно до 15%:

«Рост цен на подержанные автомобили в зависимости от стоимости автомобиля меняется в пределах 10-15%».

Эксперт заявил, что в течение этого года цены на автомобили могут вырасти:

«На сегодняшний день курс доллара еще растет. С этой точки зрения цены на импортируемые автомобили вырастут. Рост цен на новые автомобили повлияет и на цены на подержанные автомобили».