В наступившем 2017 году Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), евразийский военный альянс во главе с Россией, столкнется с растущими вызовами его сплоченности и эффективности. Масштабы и возможности блока будут оставаться ограниченными из-за напряженности в отношениях между государствами-членами и нежелания Москвы обострять конфликты с внешним миром, пишут эксперты разведывательно-аналитической компании Stratfor. Авторы матариала полагают, что ОДКБ будет оставаться жизнеспособной платформой для совместных военных учений и других форм узкого сотрудничества в области безопасности, но Россия в значительной степени будет полагаться на другие методы расширения своего влияния в регионе, а блок не станет «собственным НАТО» для Кремля.

В течение почти десяти лет Россия пыталась использовать Организацию Договора о коллективной безопасности, чтобы вмешиваться в политику соседних государств, которые когда-то входили в Советский Союз. Когда в 1991 году советская империя рухнула, в последовавшей сумятице был создан военный блок под руководством Москвы, который должен был стать своего рода «евразийским НАТО», пишет Stratfor.

Тем не менее, несмотря на все усилия России, ОДКБ не стала мощным инструментом, как того хотела Москва. Постоянные расколы между государствами-членами по-прежнему ограничивают эффективность военного блока, а сам Кремль не решается на его участие в зарубежных конфликтах. Саммит 26 декабря показал, насколько глубоки трещины в ОДКБ, когда членам во второй раз не удалось найти замену покидающему свой пост генеральному секретарю Николаю Бордюже. Хотя заместитель Бордюжи готов занять пост до следующего заседания ОДКБ в апреле, перспективы, что блок к тому времени достигнет консенсуса или найдет общий язык по другим вопросам, сомнительны. До тех пор, пока сплоченность и возможности организации не возрастут, Россия будет вынуждена полагаться на другие средства расширения своего военного присутствия и политического влияния в Евразии, пишет портал ONLINE.UA, в распоряжении которого оказался отчет американской частной разведки .

В материале говорится, что ОДКБ начала свой путь в 1992 году как Договор о коллективной безопасности — соглашение между новыми независимыми государствами бывшего Советского Союза, которые в то время сформировали Содружество независимых государств. Договор был создан, чтобы поощрять и развивать сотрудничество в области безопасности между его участниками — нападение на одного из членов считается нападением на всех. В первые два года блок вырос, охватив Россию, Беларусь, Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Но к 1999 году три члена — Узбекистан, Грузия и Азербайджан — вышли из блока и начали дистанцироваться от России.

Тем не менее, Москва привыкла считать блок рычагом влияния на своих соседей, в частности, когда влияние России на международной арене начало расти в середине 2000-х годов. В надежде построить имидж «великой державы», Россия начала позиционировать ОДКБ как противовес НАТО. Военные учения членов блока начали становиться все масштабней и происходить все чаще, а создание коллективных сил оперативного реагирования в 2009 году повысило авторитет и престиж ОДКБ на мировой арене.

Он привел аналогичный аргумент два года спустя, когда отказался задействовать блок в подавлении столкновений между повстанцами и вооруженными силами на востоке Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области (взамен Бордюжа предложил оказать материальную помощь таджикской армии и полиции).

«Нежелание ОДКБ вмешиваться в конфликты в Кыргызстане и Таджикистане породило вопросы об истинной миссии и возможностях военного блока. В конце концов, волнения в обоих государствах создали самые серьезные вызовы безопасности, когда-либо существовавшие в границах альянса, и все же ОДКБ мало что сделала для их устранения.

Блок попал под еще большее давление, когда усилилось противостояние России с Западом в результате революции в Украине в 2014 году. Москва сначала ввязалась в конфликт в Восточной Украине (фактически став его организатором, — ред.), а затем в сирийскую гражданскую войну, испытывая возможности своего военного потенциала. В то же время евразийские государства, в том числе члены ОДКБ Беларусь и Армения, начали пересматривать свои связи с Западом, когда Киев переориентировал свою внешнюю политику от России. Хотя Москва продолжает вести совместные военные учения и тренировки с коллегами по ОДКБ, трещины в блоке остаются», — пишут эксперты.

Аналитики Stratfor отмечают, что удача улыбнулась России в 2016 году, когда Запад увяз в собственных экономических кризисах и политических потрясениях. Начиная с Брекзита в Великобритании и до президентских выборов в Соединенных Штатах, расколы и несогласованность Запада дали России возможность вернуть себе часть утраченного влияния на постсоветском пространстве. Возможно, это наиболее ярко проявилось в ОДКБ. В последние несколько месяцев Москва подписала новые договоры о сотрудничестве с Беларусью, Арменией, Казахстаном и Таджикистаном.

«Тем не менее, эти достижения не переросли в прогресс блока в целом. Это явно показали повторяющиеся задержки в выборе нового главы ОДКБ, вызванные, в основном, длительным отсутствием кворума, необходимого для голосования за кандидата. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не смог принять участие в саммите ОДКБ в октябре 2016 года, в то время как белорусская делегация не присутствовала на саммите блока в декабре 2016 года.

Их отсутствие, вполне вероятно, было не случайным. Согласно некоторым данным, Россия пообещала представителю Армении пост Бордюжи. Такой шаг подтверждает поддержку Москвой Еревана, после того как Кремль занял позицию нейтралитета в апреле прошлого года в возобновившемся конфликте между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Поскольку Казахстан и Беларусь поддерживают сильные связи с Азербайджаном, ходят слухи, что страны не хотят принимать кандидата от Армении в качестве следующего генерального секретаря ОДКБ», — считает американское аналитическое издание Stratfor.

В заключении материала отмечается, что ближайшие месяцы для блока будут нелегкими, так как он проведет их в поисках решения по кандидату на должность главы.

«Также необходимо решить спорные вопросы относительно статуса Нагорного Карабаха. В ОДКБ никогда не было особенно сплоченной коалиции, но споры по поводу следующего генсека могут подорвать имеющееся единство еще больше. Это не означает, что организация обречена потерять влияние или же вовсе развалиться — Россия может решить вопрос о преемнике Бордюжи, назначив менее противоречивую фигуру, например, этнического русского кандидата. Москва также может выступить за более тесную интеграцию между членами ОДКБ, по мере того как блок продолжает осуществлять совместные военные и антитеррористические проекты.

Тем не менее, ОДКБ будет отходить от своих первоначальных намерений стать военным альянсом наравне с НАТО. Вместо этого блок будет служить платформой для ограниченного сотрудничества в области обороны, из-за чего Россия не будет полагаться на него в вопросах безопасности, возникающие в отдельных государствах-членах. И, пока Москва фокусируется не на инфраструктуре ОДКБ, а на использовании двусторонних отношений для увеличения власти над своими евразийскими соседями, блок будет продолжать хромать, испытывая сложности в принятии решений и их выполнении».