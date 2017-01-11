В Лянкяране освобожден из под ареста обвиняемый в убийстве сестры, пропавшей без вести 4 года назад.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, продолжаются оперативно-розыскные и следственные меры по обнаружению тела Агаевой Тараны Полад гызы (1998), пропавшей без вести в 2012 году. Задержанный в качестве подозреваемого в убийстве брат пропавшей Фуад Агаев отпущен на свободу с условием не покидать страну, пока не будет обнаружено тело. Все это время он будет находиться под надзором полиции.

В пресс-службе МВД подтвердили этот факт.

Напомним, что в 2013 году жительница села Нариманабад Тарана Полад гызы Агаева (1988 г.р.) пропала без вести. В результате следственных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении убийства брат покойной 28-летний Фуад Агаев. Он признал свою вину и сказал, что закопал тело недалеко от поселка в безлюдном месте.

Но в указанном месте тело не обнаружили.

Затем Ф.Агаев изменил показания и указал, что выбросил останки тела в море.

Следственные мероприятия продолжаются.