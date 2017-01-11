Дилан Руф (Dylann Roof), признанный виновным в убийстве летом 2015 года девяти прихожан в церкви города Чарльстон, штат Южная Каролина, приговорен к смертной казни. Об этом во вторник, 10 января, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Высшей меры наказания потребовал прокурор, подчеркнув, что обвиняемый действовал расчетливо и по соображениям ненависти на расовой почве. Перед вынесением вердикта жюри присяжных совещалось менее трех часов. Во время оглашения приговора преступник не выказал никаких эмоций.

Сам Руф в заключительном слове отказался раскаяться в содеянном. «Я чувствовал, что был должен сделать это, и я до сих пор считаю, что должен был сделать это», — заявил он.

На заключительном этапе судебного процесса, во время которого присяжные принимали решением о мере наказания, Руф отказался от услуг адвокатов и защищал себя сам.

Ожидается, что позднее в 2017 году в Южной Каролине пройдет еще один процесс по данному делу — по обвинениям, выдвинутым против него на уровне штата.

17 июня 2015 года 22-летний белый американец Дилан Руф расстрелял девятерых темнокожих соотечественников в церкви города Чарлстоне, штат Южная Каролина. Перед этим он в течение 40 минут сидел в храме на собрании вместе со своими будущими жертвами и открыл огонь, когда верующие закрыли глаза для произнесения молитвы. Позднее было установлено, что Руф сделал 75 выстрелов.

Молодого человека обвинили в убийствах на почве расовой ненависти и еще в ряде преступлений. В декабре 2016 года присяжные признали его виновным по всем 33 пунктам обвинения. Позднее он сознался в совершении убийств.