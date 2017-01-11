Официальный Ереван намерен использовать вопрос возвращения тела погибшего в ходе военной провокации со стороны Армении азербайджанского солдата Чингиза Гурбанова в качестве средства давления на Баку.

Как пишет ереванская газета «Айкакан Жаманак», международный комитет Красного Креста накануне обратился к армянской стороне, потребовав вернуть тело погибшего 29 декабря 2016 года в ходе инцидента на государственной границе между Азербайджаном и Арменией шехида.

«Армянская сторона сообщила, однако, что пока экспертиза не подытожена, и речи не может быть о возвращении трупа. Кроме этого армянская сторона, согласно нашим сведениям, отчетливо дала понять, что если Азербайджан примет факт нападения и выступит с повинной, то только ускорит процесс возвращения тела своего солдата», — пишет газета.