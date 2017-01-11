Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о задержании нескольких человек, планировавших ряд преступлений в республике. Об этом он написал в своем инстаграме.

«В последнее время в селе Цоци-Юрт по результатам тщательно организованных оперативных мероприятий задержаны молодые люди, готовившиеся к совершению серии резонансных тяжких преступлений. Изъяты оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы», — говорится в сообщении.

Глава Чечни сообщил, что среди задержанных член семьи уничтоженного в 2006 году «одного из самых кровавых бандглаварей Исы Мускиева». «На счету Исы и его брата Али более ста убитых жителей Цоци-Юрта», — написал Кадыров по итогам совещания в Курчалоевском районе с главами и имамами населенных пунктов, командирами спецподразделений МВД по ЧР и ФСВНГ, а также участковыми инспекторами населенных пунктов.

Он отметил, что предложил министру МВД РФ по ЧР Руслану Алханову совместно с другими силовыми ведомствами провести тщательное расследование, установить не только участников преступной группы, но и тех, кто им оказывал поддержку, решить вопрос ответственности каждого из них.