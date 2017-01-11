На магистральном газопроводе, где вчера произошел пожар, начаты ремонтно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба SOCAR.

«Как сообщалось, 10 января в 20:45 на 1000-милиметровом магистральном газопроводе Сангачальские основные установки-Газимамед произошел пожар. В результате предпринятых мер пожар был локализован и потушен, подаваемый по этой линии газ перенаправлен на альтернативную линию, газоснабжение потребителей не ограничено. На газопроводе начаты ремонтно-восстановительные работы», — говорится в сообщении SOCAR.