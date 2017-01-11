В туберкулезном диспансере номер 7, расположенном в поселке Бузовна Хазарского района, совершено самоубийство. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Хазарского района.

Так, 10 января в 17:15 пациент диспансера Мехдиев Анатолий Сафеддинович, 1964 года рождения, лезвием бритвы перерезал себе горло на своей больничной койке. По предварительным данным, мужчина был тяжело болен, что и явилось причиной суицида. Мехдиев не захотел больше терпеть мучения и наложил на себя руки. Кроме того, известно, что у Мехдиева нет крыши над головой. Возможно, и это наложило свой отпечаток на случившееся.