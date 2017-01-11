Претендент на пост госсекретаря США, бывший гендиректор ExxonMobil Рекс Тиллерсон представит сегодня в Сенате свое видение внешней политики страны, сообщает Reuters. Проект его речи распространил аппарат кандидата.

Как следует из проекта выступления Тиллерсона, которое публикует The Washington Post, США следует «не только обновлять, но и утверждать» свое лидерство в мире. Россия, отмечается в тексте, «сегодня представляет опасность» для США, однако «не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов». Кандидат на пост госсекретаря считает, что Москва «вторглась на Украину и захватила Крым», поддержала силы сирийского правительства «при отсутствии американского лидерства» в мире. «Мы посылали слабые или смешанные сигналы, при которых «красные линии» превращались в зеленый свет. Мы не признавали того, что Россия думает не так, как мы», — отмечается в тексте.

При этом сотрудничество с Москвой авторам речи представляется возможным. «Нам нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу ее амбиций, чтобы мы знали, как выстраивать свой собственный курс», — говорится в проекте. «Там, где сотрудничество с Россией на основе общих интересов возможно, например в сфере сокращения глобальной угрозы терроризма, мы должны изучить эти варианты», где нет, «мы должны быть стойкими в защите интересов Америки и ее союзников», указывается в документе, пишут «Ведомости».

В самом начале речи отмечается, что «стремясь к уважению и значимости на мировой арене», Москва «своими недавними действиями игнорировала американские интересы». Далее разъясняется: «Россия должна знать, что мы будем нести ответственность по своим обязательствам и обязательствам своих союзников и что Россия должна нести ответственность за свои действия».

Претендент на пост госсекретаря США также назвал радикальный ислам опасной угрозой для Вашингтона, отметив, что это «не новая идеология, но незаконное, смертельное и порождающее ненависть течение». Следом за ними, по мнению Тиллерсона, идут Иран и КНДР.

Сегодня же группа влиятельных сенаторов, в которую вошли представители обеих партий, внесла в верхнюю палату парламента законопроект, расширяющий санкции против России за хакерство, Украину, Грузию и Сирию. В документе, в частности, предлагается одобрить санкционные документы Белого дома на законодательном уровне.