В Джалилабадском районе произошло убийство.
Случай зарегистрирован вчера вечером в районном центре, сообщает Репорт.
Согласно информации, житель города Джалилабад Абдуллаев Эмин Эльман оглу 1999 года рождения, проживающий по адресу проспект Азербайджан 17, получил удар ножом в сердце. Он скончался по дороге в Джалилабадскую районную центральную больницу.
Подозреваемый задержан, однако его имя и причины совершения убийства пока не называются.
По факту в прокуратуре Джалилабадского района ведется расследование.
Сообщается, что Э.Абдуллаев был студентом университета.