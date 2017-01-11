В Джалилабадском районе произошло убийство.

Случай зарегистрирован вчера вечером в районном центре, сообщает Репорт.

Согласно информации, житель города Джалилабад Абдуллаев Эмин Эльман оглу 1999 года рождения, проживающий по адресу проспект Азербайджан 17, получил удар ножом в сердце. Он скончался по дороге в Джалилабадскую районную центральную больницу.

Подозреваемый задержан, однако его имя и причины совершения убийства пока не называются.

По факту в прокуратуре Джалилабадского района ведется расследование.

Сообщается, что Э.Абдуллаев был студентом университета.