Британская авиакомпания British Airways PLC объявила о ликвидации представительства в Азербайджане.

Как передает Тренд, об этом сообщает в среду ведомственная газета Vergiler министерства по налогам.

Кредиторы могут предъявить свои требования по адресу: Баку, проспект Нобеля, 15, бизнес-центр Azure, 20-й этаж.

С первого мая 2016 года British Airways прекратила полеты по маршруту Лондон-Баку и в обратном направлении.

Последний перелет по маршруту Лондон-Баку-Лондон был выполнен 29 апреля.

В компании в качестве причины приостановки реализации рейсов Лондон-Баку назвали снижение спроса и коммерческую нецелесообразность полетов на данном направлении, но не исключили возможности их возобновления в будущем.

British Airways осуществляла рейсы по маршруту Лондон-Баку-Лондон шесть раз в неделю.