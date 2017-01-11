Пожар, возникший в результате взрыва на магистральном газопроводе в поселке Сангачал Гарадагского района Баку, потушен, сообщает в среду пресс-служба МЧСАзербайджана.

Согласно сообщению, в результате происшествия никто не пострадал. В целях безопасности до полного устранения последствий аварии пожарные подразделения организовали дежурство на месте происшествия.

Сотрудники азербайджанской госкомпании SOCAR перенаправили подаваемый газ на альтернативный газопровод, и линия была изолирована от эксплуатации.

Напомним, что на магистральном газопроводе в поселке Сангачал Гарадагского района Баку во вторник в 20:45 вспыхнул пожар. В результате инцидента никто не пострадал, опасности для жилых участков также нет.