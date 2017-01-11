Действующий президент США Барак Обама в своей финальной речи заявил, что такие соперники США как Россия и Китай не смогут «сравниться с США». Об этом сообщает Associated Press.

«Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее», — сказал Обама.

Глава государства также призвал американцев «быть бдительными, но не поддаваться страху» перед лицом внешних вызовов.

По его словам, такие организации, как «Исламское государство» (ИГ) также «не смогут победить Америку, если только в этой борьбе мы не предадим конституцию и наши принципы».