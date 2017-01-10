Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с государственным секретарем по вопросам развития и франкофонии министерства иностранных дел и международного развития Франции Жан-Мари Ле Гуэна.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией по различным направлениям, в том числе в сфере образования, в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах, была отмечена значимость расширения межпарламентского сотрудничества. В ходе беседы было отмечено успешное развитие связей в гуманитарной сфере, и была выражена уверенность в том, что начало деятельности в Баку Французско-азербайджанского университета внесет вклад в дело укрепления сотрудничества в этой сфере.

На встрече с уверенностью было отмечено, что двусторонние отношения между двумя странами будут успешно развиваться и впредь, состоялся обмен мнениями вокруг перспектив связей.