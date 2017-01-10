Достигнуто примирение между сторонами инцидента, произошедшего в Губинском районном суде с участием 10-летней Нурай. Об этом АПА сообщила тетя девочки Мехрибан Эльдарова.

По ее словам, сегодня ее супруг Эльдар отправился в столицу на встречу с Эвезом Байрамовым — биологическим отцом ребенка. Между сторонами было достигнуто примирение с условием – девочка должна остаться с тетей. М.Эльдарова также отметила, отец Нурай может в любое желаемое время повидаться с ней. По ее словам, примирение — правильное решение с точки зрения будущего ребенка.

Отметим, что на распространившемся в социальных сетях видео, запечатлено грубое обращение судебных исполнителей с 10-летней Нурай при попытке забрать ее у тети, чтобы передать отцу.