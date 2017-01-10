В Азербайджане расчеты по задолженностям за использованный природный газ, возникшим до вступления в силу новых тарифов, будут осуществляться по тем тарифам, которые действовали в период возникновения задолженностей, говорится в сообщении секретариата Тарифного (ценового) совета, распространенном во вторник.

Расчеты по новым тарифам будут применяться для потребителей из категории населения с первого января, для абонентов из других категорий — с первого декабря 2016 года.

28 ноября решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана была введена дифференцированная система оплаты некоторых коммунальных услуг, были пересмотрены и отрегулированы тарифы на газ и электроэнергию.

Согласно данному решению, тарифы на природный газ для потребителей из группы населения, годовой объем потребления которых не превышает 1500 кубометров, был оставлен на уровне 0,1 маната за один кубометр. Стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которых превышает 1500 кубометров, была установлена на уровне 0,2 маната.

Кроме того, розничная цена одного киловатт/часа электроэнергии для потребителей из категории населения, чей месячный объем потребления электроэнергии не превышает 250 киловатт/часов, была установлена на уровне 0,07 маната, а для потребителей из данной категории, чей объем потребления электроэнергии превышает данный показатель, — на уровне 0,11 маната.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 22 декабря для населения были увеличены лимиты льготного потребления газа с 1500 до 1700 кубометров в год и электроэнергии с 250 до 300 киловатт/часов в месяц.

Данные тарифы вступают в силу с первого января 2017 года для потребителей из категории населения, для потребителей из других категорий — с первого декабря 2016 года.