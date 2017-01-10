Глава Чечни выступил на мероприятии, посвященном Дню восстановления государственности чеченского народа. В своей речи Рамзан Кадыров назвал сталинскую депортацию трагедией в истории Чечни.

Выступление Рамзана Кадырова опубликовано в его Инстаграмме:

«Дорогие друзья! В Грозном состоялось торжественное собрание, посвященное Дню восстановления государственности чеченского народа. Ровно шестьдесят лет назад после долгой депортации, сопряжённой с суровыми испытаниями, наши предки получили возможность вернуться на землю отцов.

Это событие стало торжеством исторической справедливости. Целый народ, голословно обвиненный в предательстве и отправленный в ссылку, был реабилитирован и восстановлен в правах. Наши предки столкнулись с нечеловеческими испытаниями, но проявили чудеса стойкости и мужества. После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле.

Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему. По моему поручению одна из красивых площадей Грозного названа именем Никиты Хрущёва. Но мы должны чувствовать и собственную ответственность за трагические события.

На протяжении долгих лет мы не имели настоящего народного лидера, который смог бы заслонить людей от потрясений. Но мы знаем много примеров, когда отдельные лжепатриоты пытались ввергнуть народ в хаос, выдавая себя за защитников национальных интересов, и прикрываясь благими лозунгами. Они создали почву для трагедий общенародного масштаба.

Человеком, который объединил нацию и повел народ по пути мира и созидания, стал наш Первый Президент, Героя России Ахмат-Хаджи Кадыров. Он положил конец череде бед и страданий, которые тянулись на протяжении веков, и заложил прочный фундамент стабильности и процветания. Сегодня мы являемся хозяевами своей судьбы, строим мирную, стабильную, процветающую Чеченскую Республику! Её будущее завит от каждого из нас с вами!»