Министр обороны России Сергей Шойгу посоветовал своему американскому коллеге Эштону Картеру быть аккуратнее в оценке роли России в антитеррористической операции в Сирии. Об этом во вторник, 10 января, сообщает «Интерфакс».

Во время совещания с руководящим составом Минобороны Шойгу заявил: «Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе». По его словам, с этим можно было бы согласиться, «если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках».

Ранее Шойгу, говоря о результатах операции в Сирии, сообщил, что основная задача выполнена. «Как бы тяжело и сложно ни было, как бы мы ни нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто «по нолям», а «в минус»», — сказал он.

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии, а правительство республики и вооруженная оппозиция пришли к соглашению о начале мирных переговоров.

8 января Картер в интервью телеканалу NBC выразил точку зрения, что присутствие РФ в Сирии только усиливает гражданскую войну, а вклад России в борьбу США с «Исламским государством» «нулевой». Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала это заявление «истерикой на закате», имея в виду скорую смену руководства Пентагона в связи с приходом к власти новой администрации США.