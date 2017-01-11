Мэр Анкары Ибрахим Мелих Гёкчек на месяц запретил проводить в городе любого рода митинги, демонстрации и шествия на открытых площадках из соображений безопасности, сообщает Газета.ру со ссылкой на Al Jazeera.

«По сведениям разведки, представленным мэру, в городе действует террористическая организация, которая готовит теракты в местах массового скопления людей. В частности, есть информация о том, что они намерены провести теракт во время шествия», — говорится в заявлении мэрии.

Указывается, что запрет введен для того, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества людей, а также сохранить общественный порядок и мир. Несоблюдение предписания повлечет юридические и административные меры в отношении организаторов и участников мероприятий.