Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева во вторник утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2017 год.

Согласно утвержденному бюджету, доходы SOFAZ на 2017 год определены на уровне 8370589,8 тысячи манатов, расходы — 14483856 тысячи манатов.

В структуре доходов поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана прогнозируются в размере 7550705,3 тысячи манатов, поакровые платежи — 3,465 миллиона манатов, доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана — 16,83 миллиона манатов.

Кроме этого, доходы фонда от размещения и управления активами предусмотрены в размере 799094,6 тысячи манатов, бонусы, выплаченные инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, — 495 тысяч манатов.

В структуре расходов фонда наибольшую часть составят трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны — 7,5 миллиарда манатов, а трансферты в госбюджет составят 6,1 миллиарда манатов.

Расходы на улучшение жилищных условий беженцев предусмотрены в размере 90 миллионов манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы — 70 миллионов манатов, в рамках проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс — 165 825 тысяч манатов, расходы на финансирование Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 гг. — 29 304 тысячи манатов.

Кроме того, в бюджете Госнефтефонда на будущий год предусмотрены расходы на финансирование доли государства в проектах Южного газового коридора — 496,155 миллиона манатов.

Расходы по управлению фондом утверждены на уровне 32,572 миллиона манатов.

При этом, согласно смете расходов по управлению Госнефтефондом в 2017 году, 6 872 008 манатов придется на оплату труда, расходы на закупку товаров и услуг составят 5 004 640 манатов, на гранты и другие выплаты — 674 460 манатов.

Расходы на пенсии и соцвыплаты предусмотрены в размере 80 тысяч манатов, на покупку нефинансовых активов — 6 126 100 манатов, еще 13 814 792 маната приходится на другие расходы.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

По состоянию на первое октября 2016 года активы SOFAZ, сократившись на 6,38 процента по сравнению с началом года (37,1 миллиарда долларов), составили 34,74 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени «голландского синдрома», обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.