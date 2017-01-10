Международный Комитет Красного Креста продолжает вести диалог со сторонами конфликта в связи с возвращением тела азербайджанского солдата, погибшего 29 декабря прошлого года в ходе инцидента на государственной границе между Азербайджаном и Арменией.

Об этом АПА сообщила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова.

И.Гусейнова назвала причины задержки процесса: «Мы понимаем, что в Армении идет следствие в связи с инцидентом. Несмотря на это, тело азербайджанского солдата должно быть возвращено его семье как можно скорее. Мы готовы выступить в качестве нейтрального посредника при передаче тела».