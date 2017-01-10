Решением Гарадагского районного суда Баку во вторник продлен срок ареста экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

Согласно информации агентства «Тренд», Гарадагский районный суд сегодня рассмотрел представление прокурора о продлении срока ареста Али Инсанова. В результате суд вынес решение о продлении избранной в отношении экс-министра меры пресечения в виде ареста на два месяца.

Али Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Ему были предъявлены обвинения в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим трехлетним запретом работать на государственной должности.

В отношении Али Инсанова 24 августа 2016 года было возбуждено новое уголовное дело по статьям 234.1 (незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления), 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, либо применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении его близких родственников, а равно угроза применения такого насилия) и 317.2.1 (изготовление, хранение, сокрытие, ношение или использование запрещенных предметов лицами, содержащимися в исправительных учреждениях или следственных изоляторах).

11 октября прошлого года Гарадагский районный суд Баку избрал в отношении Али Инсанова меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.