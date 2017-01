Азербайджанский автор – писатель, историк-исследователь Хагани Исмаил, исследуя в разных архивах некоторых стран «армянский вопрос» и геноцид против турков, азербайджанцев, узбеков, лезгинов, татов, иранцев, курдов, русских, греков, грузин, евреев (и политический террор против кавказских немцев) совершённый армянами, опубликовал книги «Геноцид мусульман, христиан и евреев совершённый армянами» и ««Армянский вопрос» и тюрко-мусульманский геноцид» на английском и русском языках. Научные новизны в его трудах были признаны многочисленными экспертами разных стран и в основном, констатированы в предисловии к книге написанной представителем Института Истории Национальной Академии Наук Азербайджана. Заслуга автора заключается в том, что он единственный историк-исследователь, который изучил проблему всесторонне и во всех географиях… и осветил процессы связанные армянскими злодеяниями, «армянским вопросом» и геноцидом против разных народов совершённых армянами в Кипре, Турции, Иране, Кавказе и Средней Азии. Кроме этого, Хагани Исмаил обнаружил сенсационные материалы, среди которых можно указать следующие: группы документов следствия, проведенного англичанами, ещё раз доказывающие геноцид азербайджанцев в марте 1918 г. совершённый армянами в Азербайджане; архивные документы, подтверждающие геноцид христиан в Восточной Анатолии 1919-1920 гг., совершённый армянским правительством; архивный документ царской России, который свидетельствует о территориальной претензии армянских дашнаков не только на «Великую Армению» с моря до моря, но и к юго-западной части Средней Азии…

И многие другие ценные исторические факты, имеющие место на страницах книги автора, вышедшей в свет под названием «Армянский вопрос» и тюрко-мусульманский геноцид», дают ясность основным событиям, связанным со злодеяниями армянских националистов. Сознав невозможность опровержения этих исторических фактов, некоторые армянские круги попытаются как-то предотвратить широкое распространение научных идей автора.

О чём конкретно идёт речь – можно узнать из следующего письма, недавно отправленного российскому посольству, и ожидающего ответа:

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНОМОЧНОМУ ПОСЛУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГОСПОДИНУ ВЛАДИМИРУ ДМИТРИЕВИЧУ ДОРОХИНУ

Многоуважаемый посол!

Доводим до Вашего сведения, что переведённые на английский и русский языки книги азербайджанского автора – писателя, историка-исследователя Хагани Исмаила «Геноцид мусульман, христиан и евреев совершённый армянами» и ««Армянский вопрос» и тюрко-мусульманский геноцид» привлекли внимание некоторых библиотек и научных центров мира, в том числе и в России, которые были изданы недавно нашим издательством, пока еще очень ограниченным тиражом. Однако, под влиянием каких-то обстоятельств на официальном сайте Российской Государственной Библиотеки первичная (представи­тельная) информация о книге Хагани Исмаила ««Армянский вопрос» и тюрко-мусульманский геноцид» на английском языке [Khagani Ismail. “The Armenian Questıon” and Turkıc-Muslım Genocıde (An encyclopedic and historical research). Baku: “Müəllim”, 2016. – 458 pages.] имеющаяся в фонде библиотеки, в основном не соответствует содержанию книги.

Как видно из фотокопии 2-й стр. книги в аннотации говорится:

Книга ««Армянский вопрос» и тюрко-мусульманский геноцид» является фундаментальным трудом, освещающим геноцид тюрков, мусульман Кав­каза, в т. ч. Азербайджана [Южного Азербайджана и Севернего Азер­байджана (нынешней Азербайджанской Республики)], Анатолии и Средней Азии на фоне 1-й Мировой Войны на основе архивных документов и документальных источников.

Автор также включил в книгу свои исследования о геноциде христиан и евреев, совершённом армянами, и исследования, опровергающие вымыш­ленный «армянский геноцид»; «армянский вопрос», записи о некоторых сфальсифицированных моментах армянской истории. В труде также исследованы спасительные операции Турецкой Армии на Кавказе, в Южном Азербайджане и Анатолии на фоне и в период 1-й Мировой Войны, более подробно рассмотрены события 1915-1921 гг. на упомянутых территориях. Кроме того, в книге также освещена древность тюркских письменных памятников, культурная самоидентичность народа, подвергшегося гено­циду…

***

А сейчас обратим внимание на то, как представлена тема книги на официальном сайте Российской Государственной Библиотеки:

«История. Исторические науки – История зарубежных стран – Турция – Османская Империя в новое время (2 пол. 17 века — 1917 г.) – Период 1871 — 1917 гг. – Политический строй – Национальная политика – Армянский вопрос – Обзоры к годовщинам отдельных событий – 90-летие геноцида армян в Турции (1915)»

***

Возникает вопрос: Кто может быть заинтересован в искажении анно­тации (темы) этой книги? Конечно, те, которые хотят скрыть настоящую тему вышеназванной книги, т.е. неопровержимые исторические факты о геноциде мусульман, христиан и евреев, совершённом армянами. – Иными словами, армянские националисты или тайные агенты проармянско настроенных кругов, которые имеют влияние в вышестоящих государ­ственных органах России, в том числе и в Российской Государственной Библиотеке. Однако, это негативное явление может оцениваться не только с точки зрения нарушения авторского права и нарушения общепризнанных норм обслуживания читательского контингента самой Российской Государственной Библиотеки (так как в каждом нормальном современном государстве в рамках законодательства признаётся право получать объектив­ную информацию, в т.ч. и научныю). Разумеется, что Российская Государ­ственная Библиотека — одна из самых знаменитых и имеющая богатый фонд среди крупных библиотек мира. Выходит, что некоторые армянские круги смеют держать под контролем российских граждан и англоязычных читателей мира Российской Государственной Библиотеки. А это не только циничное отношение к русским в своём государстве, но и вопрос информационной независимости и, в конечном итоге, проблема нацио­нальной безопасности Российской Федерации.

Потому что в вышеуказанной книге речь идет и о трагических страницах истории самих христиан, в т. ч. и русских; об историческом предательстве и территориальных претензиях армян против России; о массовой резне (т.е. о геноциде) русских и греков, совершённой армянским правительством в 1919-1920 гг. в Карсской области [в “Западной Армении”], выявленной Хагани Исмаилом в архивных документах и имеющей значимое место в его вышеназванной книге.

Что касается отдельных выражений, которые имеют место в искажённой первичной информации библиотеки, к примеру, можно указать следующее: якобы одна из тем книги “90-летие геноцида армян в Турции (1915)” совсем противоречит действительности: так как в отдельном разделе книги со всесторонним научным исследованием, опираясь на архивные материалы некоторых стран, полностью опровергается «армянский геноцид», но вместе с этим в следующем разделе книги исследовалось и переселение армян внутри Османской Империи.

Одним словом, тема книги представлена в искаженном виде, и мы оцениваем этот шаг как попытку отвлечь внимание читателей от книги, с целью всевозможного предотвращения широкого распространения ценнейших научных идей автора, труды которого уже за короткий срок привлекли внимание некоторых научных центров мира.

Господин посол!

Мы считаем, что вышеупомянутое отношение к книге азербайджан­ского автора, которая была издана по высокой рецензии Национальной Академии Наук Азербайджана и оценена признанным в СНГ журнал-катологом «Yeni nəşrlər» (Новые издании) самой важной книгой, изданной в XXI веке в Азербайджане, противоречит не только имиджу Российской Государственной Библиотеки как одной из крупных библиотек мира, но и самой Российской Федерации. Поэтому просим Вас помочь нам устранить это недоразумение.

Надеемся наша просьба будет принята с пониманием и заранее благодарим Вас за содействие.