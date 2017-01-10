Ведущий шоу «Планета вкусов» на канале «Моя планета» Антон Зайцев настоящий «кулинарный пилигрим». Пилигримом, то есть путешественником, он стал, странствуя со съемочной группой по миру в поисках экзотических блюд. Все его передачи посвящены кулинарным традициям разных народов и знакомству с местной кухней. За время путешествий Антон превратился в искушенного гурмана, удивить которого довольно сложно. Для этого потребуется что-то такое, чего еще за время работы на проекте ведущий «Планеты вкусов» не видел, а точнее, не пробовал.

Антон Зайцев описал «Москва-Баку» впечатления от азербайджанской кухни, которая удивила его универсальностью и многообразием. Он рассказал, что готов продолжить в Азербайджане свои гастрономические расследования и снять об этом очередную передачу.

— А вы помните, сколько килограмм набрали во время последней поездки в Азербайджан?

— В цифрах не помню, но пришлось покупать одежду на размер больше (Улыбается). Из-за постоянных дегустаций мой вес колеблется то в одну, то в другую сторону. Поэтому со временем стал приобретать себе одинаковую одежду разных размеров.

— В Азербайджане вы сняли несколько фильмов. Готовы продолжить кулинарные поиски?

— Мы со съемочной группой были там два раза, чувствую, пришло время отправляться снова. Скажу, что в эту страну можно ездить хоть каждый месяц – такой там богатый материал для нашей передачи.

В первую очередь, что меня там удивило – качество местных продуктов. Это базовая основа любой кухни, которая влияет на все, что готовится. А еще, меня часто спрашивают про вкус того или иного блюда. Так вот, его достаточно сложно описать, просто не хватает для этого эпитетов.

— Если постараться описать азербайджанскую кухню, то какая она?

— Я бы назвал ее универсальной и поддерживающей интерес к жизни. Путешествуя по свету, я понял, что бывают кухни, которые местному населению нравятся, а вот приезжим к ним надо привыкать. Большинство азербайджанских блюд понравятся любому, откуда бы он не приехал. Там есть все, что нужно человеку, чтобы он был веселым и плотным, и поддерживал хороший аппетит (Улыбается.)

— Расскажите о том блюде, что впечатлило лично вас.

— В Шеки великолепно делают халву, вкус которой я никогда не забуду. Она сильно отличается от той, к которой мы привыкли.

— Что в ней такого особенного?

— Она делается из муки, сахара, орехов, различных приправ. Шеки – очень красивый город, а халву эту готовят в старинном доме, там находится цех. Все делается вручную, секрет рецепта халвы передается из поколения в поколение, существует династия изготовителей этого лакомства. Вы бы видели с каким уважением эти люди относятся к своему, не побоюсь сказать, творчеству! По-другому нельзя, иначе ничего не получится. Главные потребители лакомства – местные жители.

Вообще, в таких условиях халтурить тяжело. Схалтуришь – слух об этом тут же пойдет по всему городу и весь Шеки будет знать, что сегодня халва не та, впервые, допустим, за сто лет. Кому это нужно?

— Шекинскую халву обязательно попробую, очень вкусно вы о ней рассказали. А что еще запомнилось?

— Нам готовили мясо на камне – есть такая интересная технология. Нагревают камень, кладут на него мясо и другим камнем сверху как гнетом придавливают.

В Баку нас угощали кутабами с мясом и зеленью. Вкус такой, что пальчики не только оближешь, но и откусишь (Улыбается.) Маленькие пельмешки дюшбара нам готовили по оригинальному рецепту … в самоваре. Это очень зрелищно и вкусно. Ешь себе тарелку за тарелкой.