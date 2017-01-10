Журналист Андрей Караулов подготовил документальный фильм-расследование о травле известного бизнесмена и мецената Тельмана Исмаилова ВТБ Банком. Ранее Минвал сообщал, что сайт moment-istini.com расскажет о рейдерском захвате крупнейших предприятий его бизнеса. Каким образом Банк ВТБ фактически открыл охоту на бизнес Исмаилова, люди и схемы, которые в этом задействованы, — обо всем этом — уже скоро.

Первый кредитный договор между группой компаний АСТ и «Банком Москвы» был подписан в 2006 году. За весь период сотрудничества с Банком компании холдинга АСТ и Исмаилов выплатили Банку около 70 миллионов долларов одних только процентов, а также вернули кредитов на общую сумму около 50 миллионов долларов.

Все кредиты, полученные компаниями АСТ у Банка Москвы, всегда были обеспечены высоколиквидными залогами, а именно: в залоге у Банка находились – историческое здание Ресторана «Прага», расположенное в начале старого Арбата, общей площадью около 10 тысяч квадратных метров (собственник ООО «ПРАГА АСТ»), Торгово-офисный центр, расположенный на улице Красная Пресня, общей площадью около 16 тысяч квадратных метров (собственник ООО «Бизнес клуб Тропикано»), Торговый центр в Измайлово, общей площадью около 21 тысячи квадратных метров (собственник ООО «Руслайн 2000»).

Все эти объекты были сданы в аренду и приносили стабильный доход. Когда у группы компаний АСТ возникли проблемы с обслуживанием кредита, а на тот момент сумма задолженности составила 185 миллионов долларов, Исмаилов предложил Банку реализовать или забрать все три актива и тем самым погасить задолженность группы АСТ перед банком. Совместными усилиями был найден покупатель на два из трех объектов недвижимости, который внес Банку залог в размере 15 миллионов долларов и был готов уплатить за два объекта сумму в размере 150 миллионов долларов, что покрыло бы большую часть задолженности группы компаний АСТ перед Банком. Однако, исключительно по вине Банка сделка не состоялась, хотя со стороны группы компаний АСТ были предприняты все необходимые действия для ее реализации.

В мае 2015 года кредит группы компаний АСТ был передан в долговую службу ВТБ Банка, который назначил куратора – Пугачева Андрея Сергеевича. Пучков на личной встрече предложил Исмаилову «забрать» все три актива за 33 млн. долларов, скорректировав сумму долга на эту сумму. Однако, по мнению самого Банка, эти три объекта недвижимости оцениваются в сумму около 250 миллионов долларов.

В июне 2015 года все три объекта, находящиеся в залоге у банка, были захвачены Банком путем смены учредителей в юридических лицах – собственниках объектов, и последующего назначения на все три объекта Генерального директора – представителя ВТБ банка – В.В. Цыпина. Все сотрудники группы АСТ были уволены, и управление объектами недвижимости фактически перешло к ВТБ банку. Таким образом, Банк фактически осуществил рейдерский захват ООО «Прага АСТ», ООО «Бизнес клуб Тропикано», ООО «Руслайн 2000» и принадлежащих им объектов недвижимости, при этом сумма кредита группы АСТ перед ВТБ банком осталась неизменной.

В такой ситуации Банк должен был произвести взаиморасчеты по кредитам с Исмаиловым – забрав у группы АСТ три объекта недвижимости общей стоимостью 250 миллионов долларов, Банк, как минимум, должен был списать группе компаний АСТ общую задолженность по ранее выданным кредитам.

Однако Банк, фактически забрав у группы компаний АСТ объекты недвижимости на сумму в 250 миллионов, в настоящее время продолжает требовать от компаний группы и от Исмаилова лично погашения всей суммы кредита, процентов, штрафных санкций на ту же сумму.

То есть Банк хочет получить с группы компаний АСТ кредит как минимум дважды. Более того Банк пытается взыскать сумму кредита также и с поручителей – ООО «КБФ АСТ», Тельмана Исмаилова лично, а также с других компаний группы. Создается впечатление, что банк намерен, фактически на сегодняшний день, получив кредит обратно в полном объеме, отобрать у группы компаний АСТ и лично у Исмаилова все принадлежащее им имущество.