В рядах вооруженных сил Украины, ведущих войну за восстановление территориальной целостности страны, воюет немало азербайджанцев, принявших украинское гражданство. Некоторые из них навсегда вошли в историю Украины как герои, например, легендарный боец 11-го батальона территориальной защиты капитан Ильгар Салех оглу Багиров (позывной «Балу»).

Во время ожесточенных боев в городе Дебальцево Донецкой области Украины в конце сентября 2014 года возглавляемая им разведывательная группа попала в засаду. После того, как противник понес большие потери, Багиров, видя, что не может выйти из окружения, подорвал себя при помощи ручной гранаты. И вот недавно еще один наш соотечественник пополнил категорию героев Украины.

В декабре 2016 года в Украине вышла в свет книга «Якби не війна». Эта книга — результат волонтерского фото-проекта, состоящая из 470 страниц, в которой 120 историй защитников Украины. Как написала один из создателей и редакторов книги Татьяна Рыжая, «это 120 историй наших невероятных защитников, истории, которые поражают!!!»

«Это не художественное собрание историй, это не документальный справочник сухих дат, это нечто уникальное! Мы точно можем сказать, что это часть истории нашей страны, это часть жизни тех ребят, которые творят историю здесь и сейчас, это жизни тех, кто уже никогда о себе не расскажет! Мы ничего не добавляли от себя, мы просто старались не упустить мельчайшей детали услышанного от ребят! Книга, которая берет за душу и не отпускает до последней страницы…- так говорят те, кто уже прочитал! Мы уверенны, что эмоций ещё больше! Так как мы знаем каждую историю наизусть…и каждая уникальна, поверьте!», — написала на своей страничке в Фейсбук Т. Рыжая.

Особо следует отметить, что в книге среди 120 историй есть история нашего соотечественника Видади Исрафилова, с оружием в руках отстаивающего территориальную целостность Украины. Он воюет в составе батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерала Кульчицкого. Известно, что В. Исрафилов родился в Шеки в июне 1967 года. В 1999 году с женой и двумя детьми переехал в Украину, принял украинское гражданство. Когда началась война на Донбассе, Исрафилов встал на защиту своей родины. За его отвагу, бесстрашие в боях сепаратисты «ДНР» давно уже охотятся за нашим соотечественником.

Примечательно, что имея офицерское звание, полученное еще в годы службы в Азербайджане, В. Исрафилов пошел на войну рядовым солдатом.

«Я простой боец и пошел на войну не для того, чтобы отсиживаться в штабах», — заявил в беседе с корреспондентом Azeri.Today В. Исрафилов.