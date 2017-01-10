Швейцария обяжет детей мусульман посещать совместные для мальчиков и девочек уроки плавания в бассейне. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщает Би-би-си, судьи сочли, что власти могут требовать от учащихся «изучения школьной программы в полном объеме» и «успешной интеграции в общество». При этом они отметили, что в данном случае есть нарушение свободы вероисповедания, но лишь незначительное.

Также в суде отметили, что власти готовы пойти на компромисс и разрешить девочкам надевать в бассейн буркини.

В ЕСПЧ обратились двое граждан Швейцарии турецкого происхождения Азиз Османоглу и Сехабат Кожабаш. Они запрещали своим дочерям-подросткам ходить на занятия по плаванию вместе с мальчиками. Кроме того, сестры отказывались пожимать руки своим преподавателям.