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Центральный банк Азербайджана объявил официальный курс маната к доллару на завтра.

Как сообщили  в ЦБА, официальный курс USD/AZN не изменился и установлен на уровне 1,7742 маната.