Вильнюсский окружной суд так и не получил ответа бывшего главы СССР Михаила Горбачева на приглашение дать показания по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Суд несколькими способами — обычной повесткой и повесткой, высланной по электронной почте, пытается пригласить свидетеля, однако ответа пока нет.

«Никакого ответа от М.Горбачева, и от его фонда не получено», — сказала во вторник BNS судья Айнора-Корнелия Мацявичене.

В повестке суда говорится, что фамилию М.Горбачева упоминали другие свидетели, участвовавшие в заседаниях, поэтому его просят рассказать, что ему известно об обстоятельствах тех событий.

Прокуроры отмечали, что ранее Россия отказывала в удовлетворении просьбы Литвы опросить М.Горбачева и прочих бывших высокопоставленных руководителей СССР по делу о событиях 13 января.

Бывший глава отряда спецназначения «Альфа», также обвиняемый по делу о событиях 13-ого января, Михаил Головатов в конце августа заявил, будучи в Москве, что кровавые события не могли происходить без ведома М.Горбачева.

Бывший глава Центрального комитета Компартии Литвы, также обвиняемый в деле о событиях 13 января, генерал Альгимантас Науджюнас в августе этого года, в Москве, также заявил, что лично М.Горбачев приказал осуществить спецоперацию в Вильнюсе.

Сам М.Горбачев ранее уже отрицал, что дал приказ об открытии стрельбы в Вильнюсе.

В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц.

Это дело — одно из крупнейших по своему объему и количеству обвиняемых дел в истории судов независимой Литвы. На скамье подсудимых — два человека, еще более 60 обвиняемых привлечены к суду заочно. Они обвиняются в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Пострадавших в этом деле — почти 500, свидетелей — около тысячи. Дело состоит из 709 томов, один лишь обвинительный акт — из 13-ти томов.

В 1999 году в деле о событиях 13 января за создание антигосударственных организаций и другие преступления шесть человек получили тюремные сроки.