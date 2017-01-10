По словам лидера думской фракции ЛДПР Владимира Жириновского, успехи России и других государств в борьбе с деятельностью террористического «Исламского государства» на территории Ближнего Востока позволят существенно сократить опасность распространения международного терроризма в странах Средней Азии.

«Нам не нужно закрывать границы со Средней Азией. Не все мигранты, приезжающие оттуда, являются террористами или сочувствующими террористическим идеям», — уверен Жириновский, признавший, что в государствах Средней Азии существуют очаги исламистских настроений, однако они не являются повсеместными и не доминируют в культуре этих стран.

Жириновский, как сообщает «Парламентская газета», предложил послать в страны этого региона российских специалистов по борьбе с терроризмом, «поделиться опытом и вместе справиться с этой угрозой». Россия же, в свою очередь, выполнит свои обязанности по борьбе с «Исламским государством», лишив среднеазиатские исламские движения опоры и материальной подпитки.