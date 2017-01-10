В Норвегии с 11 января начнется постепенное закрытие радиостанций в FM-диапазоне: уже через несколько месяцев больших радиостанций, которые можно поймать на обычный приемник, в скандинавской стране не останется вообще.

С 11 января традиционный радиосигнал перестанет быть доступным в городе Бодо на севере Норвегии, затем в течение всего 2017-го будут отключать и другие регионы. К концу года национальные станции вещать в FM перестанут вовсе, а локальные радиостанции смогут пользоваться аналоговым вещанием еще несколько лет, пишет «Медуза».

В FM-диапазоне в Норвегии сейчас работают только пять национальных радиостанций — плюс региональные, тогда как цифровой формат DAB позволит передавать сигнал более чем 40 станций. Уже сейчас в цифровом формате доступны более 20 станций.

Норвегия — первое государство в мире, которое полностью переходит на цифровое радио и закрывает устаревший FM — однако большинство норвежцев такое решение не поддерживают. Около двух третей граждан Норвегии, согласно опросам, недовольны отказом от FM-вещания. Многие опасаются, что будут лишены доступа к сигналам о чрезвычайных ситуациях, которые передают на FM-радиостанциях, другие жалуются на необходимость покупать дорогой адаптер для приема цифрового радио в машине.

В апреле 2015-го правительство Норвегии объявило о решении стать первой страной в мире без FM-вещания. Для того, чтобы сделать это, требовалось выполнить несколько важных условий. Во-первых, общественный радиовещатель NRK должен был охватить цифровым вещанием 99,5% территории страны. Во-вторых, не менее половины радиослушателей должны были ежедневно слушать радио в цифровом формате. В-третьих, на рынке должны были появиться доступные адаптеры для приема цифрового радио в автомобилях.