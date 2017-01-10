Трое террористов совершили нападение на управления полиции в провинции Газиантеп на юге Турции, сообщает телеканал NTV.

По данным телеканала, террористы открыли огонь по сотрудникам полиции охранявшим здание управления полиции.

Во время перестрелки с полицией, был обезврежен один из террористов, другой получил ранения. Третий террорист бежал с места преступления, и в настоящее время продолжается операция по его обезвреживанию.

Сообщается, что один из террористов мог быть смертником.

На место происшествия прибывает большое число машин скорой помощи. О пострадавших пока информации нет.