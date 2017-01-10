Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают итоги президентства Обамы с точки зрения международных отношений и внешней политики, заявил, что в Кремле испытывают сожаление по поводу беспрецедентной деградации отношений с Вашингтоном, передает РИА «Новости».

«В данном случае, наверное, результаты президентства Обамы – это внутреннее дело США, мы не хотели бы в это вмешиваться. Единственное, мы можем выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что именно на второй срок президентства господина Обамы, к сожалению, пришелся период достаточно беспрецедентной и затянувшей деградации наших двусторонних отношений… Вместе с тем, мы по-прежнему надеемся, что так или иначе в перспективе удастся выйти на более позитивную траекторию выстраивания наших отношений с Америкой», — сказал он.

Кроме того, Песков отметил, что новые антироссийские санкции США являются дополнительными шагами по рукотворной деградации двусторонних отношений.