В 2019 году в Азербайджане пройдет Олимпийский фестиваль молодежи Европы, сказал во вторник на пресс-конференции исполнительный президент Европейского Олимпийского комитета (ЕОК) Янес Косиянчич.

Как передает Тренд, ожидается, что в фестивале примет участие около четырех тысяч человек, сказал он.

По словам Косиянчича, в фестивале ожидается участие 50 европейских олимпийских и 50 мировых олимпийских комитетов.

Он также сказал, что участники фестиваля будут в возрасте 16-18 лет.

Азербайджан всегда на высоком уровне проводит крупные мероприятия, подчеркнул Косиянчич, добавив, что примером тому являются первые Европейские игры.

«Первые Европейские игры принесли большой успех Азербайджану. Это проявилось и на Олимпийских играх в Рио, где Азербайджан завоевал 18 медалей. Верю, что Азербайджан и дальше будет добиваться больших успехов», — сказал он.

Косиянчич напомнил, что вторые Европейские игры пройдут в Минске. «Беларусь применит опыт Азербайджана, так как Европейские игры в Баку прошли на высочайшем уровне», — сказал он.