Содокладчики по Азербайджану от Парламентской ассамблеи Совета Европы Стефан Шеннак и Цезарь Флорин Преда, планируют осуществить визит в Баку с 12 по 14 января 2017 года.

Как передает Тренд, в Баку, Шеннак и Преда должны встретиться с руководством Республики, в частности со спикером парламента, министрами юстиции и внутренних дел, главой Администрации Президента, Председателем Верховного Суда, Генеральным прокурором, председателем коллегии адвокатов, а также членами парламента, включая членов азербайджанской делегации в ПАСЕ, сообщает сайт организации.

Кроме того, содокладчики ПАСЕ планируют встретиться с представителями гражданского общества и внепарламентских оппозиционных партий.

Азербайджан является одним из девяти государств-членов Совета Европы, где осуществляется мониторинг ПАСЕ, включающий в себя постоянный диалог с властями, а также регулярные отчеты и периодические дебаты относительно прогресса государства в вопросе выполнения соответствующих обязательств, взятых перед Советом Европы.