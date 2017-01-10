Генеральный директор музыкального сервиса Spotify Дэниэл Эк предложил президенту США Бараку Обаме работу в компании. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает Lenta.ru.

«Барак Обама, я слышал, вы интересовались работой в Spotify», — написал Эк.

К сообщению он приложил ссылку на вакансию «президента плейлистов», размещенную на сайте компании. В требованиях к кандидату указано, что он должен быть лауреатом Нобелевской премии мира и обладать опытом управления страной от восьми лет.

Ранее в январе жена бывшего посла США в Швеции Наталья Бжезинская рассказала в своем Instagram, как Обама пошутил о том, что ждет от Spotify предложений о трудоустройстве. «Я знаю, им понравились мои плейлисты», — отметил президент.