Компания Moo-ville Creamery из американского поселка Нэшвилл, штат Мичиган, приготовила самый длинный сандей (десерт из мороженого) и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Associated Press, рекордный десерт растянулся на 1110 метров. На него израсходовали более 3200 литров мороженого, около 360 литров шоколадного сиропа, 172 банки взбитых сливок и 7200 ягод вишни, утверждает газета Muskegon Chronicle. Кушанье полтора дня готовили около 250 добровольцев.

Тремя месяцами ранее самое длинное мороженое сделали в соседнем городе Лудингтон, штат Мичиган. Тогда компания House of Flavors изготовила сандей длиной 910 метров. Поскольку Moo-ville Creamery успела обойти конкурента до выхода ежегодного издания Книги рекордов Гиннесса, официальное признание получит лишь ее достижение.

В мае 2016 года сообщалось, что в итальянском Неаполе испекли самую длинную в мире пиццу. Длина блюда составила 1854 метра. В рекорде участвовали 250 поваров, которые готовили 6 часов и 11 минут.