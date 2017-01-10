Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу жителя Нардарана Натига Керимова и бывшего заместителя председателя Исламской партии Азербайджана Ингилаба Ахадова.

Как сообщает АПА, на подготовительном заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова судья взял самоотвод. Он сказал, что во время ознакомления с уголовным делом выяснилось, что следствие по этому делу ведется в Службе государственной безопасности: «А членом этой следственной группы является мой сын Эмиль Исмаилзаде. В этом случае по закону не разрешается рассматривать это дело под моим председательством».

Другие судьи Джавид Гусейнов и Алисултан Османов обсудили протест Эльдара Исмаилова. Согласно их решению, протест был удовлетворен. Для повторного судопроизводства уголовное дело будет направлено председателю Бакинского суда по тяжким преступлениям.