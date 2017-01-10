«В этом году мы будем принимать у себя Исламские игры солидарности. Это имеет большое значение».

Об этом во вторник на прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам сказал глава государства.

Глава государства отметил, что проведением этих Игр Азербайджан еще раз продемонстрирует свою силу, возможности, приверженность религиозным ценностям.

«Мы постараемся объединить исламский мир. Потому что самую большую угрозу исламскому миру представляет сам исламский мир. Те, кто хочет разделить, противопоставить, внести раздор между нами, не должен достичь своей цели. В исламском мире Азербайджан пользуется большим уважением. Посмотрите, что говорят о нашей стране главы стран ОИС, как высоко они ценят нас! Иногда можно видеть, как два не находящих общий язык мусульманских государства с большим уважением относятся к нам. Почему? Потому что наша политика искренняя, правильная, справедливая, принципиальная и смелая. Учитывая все это, 2017 год в Азербайджане я объявляю «Годом Исламской солидарности», — подчеркнул президент.