Бывший премьер-министр Греции Йоргос Папандреу 19 января предстанет перед судом первой инстанции Афин – его будут судить за ложные заявления накануне выборов об экономической ситуации в стране и утверждения, что для выполнения предвыборных обещаний в бюджете «деньги есть», сообщает сайт naftemporiki.gr.

Как передает РИА Новости, Папандреу был премьером в 2009-2011 годах. Папандреу принадлежит к самой известной политической династии Греции. Дед и отец Папандреу неоднократно были премьер-министрами страны, начиная со Второй мировой войны. Осенью 2009 года Папандреу в качестве главы левоцентристской партии ПАСОК триумфально выиграл выборы, и почти сразу же объявил, что его предшественники во власти скрывали истинный размер бюджетного дефицита. При нем Греция весной 2010 года стала первой страной еврозоны, которая обратилась к ЕС и МВФ за финансовой поддержкой и подписала меморандум, по которому вынуждена согласовывать все действия в обмен на кредиты.

Иск в суд подал капитан третьего ранга в отставке Панайотис Стаматис, который требует от бывшего председателя партии ПАСОК выплатить 260 тысяч евро плюс проценты в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный Папандреу, и «незаконное нарушение прав в связи с предвыборными обещаниями, которые не были исполнены».

Стаматис подал и иск с обвинениями бывшего премьер-министра в государственной измене, обмане избирателей и распространении ложной информации, обвинения, которые наказываются лишением свободы на срок от трех месяцев до пожизненного лишения свободы.

Бывший председатель ПАСОК в преддверии парламентских выборов в 2009 году заявил, что «вопрос не в том, где найти деньги, а куда деньги пойдут, потому что деньги есть, у нас 31 миллиард евро несобранных налогов». Выражение «Деньги есть» стало уже нарицательным в Греции.

Папандреу будут судить без подачи предварительного запроса в парламент о снятии иммунитета, так как во время предвыборных обещаний он не был депутатом.