«Американский глобализм зиждется на региональной политике. Без регионализма невозможно представить внешнюю политику США. Но сейчас в США произошла небольшая революция. В чем она заключалась? Истэблишмент, политические элиты однозначно выступили за определенную идеологию, которую представляли Обама и Хиллари Клинтон. Дело в том, что Америка основана и существует на основе другой идеологии – более эгоистичной, приземистой. Американцам надоели декларативные идеи», — об этом в беседе с Первым Информационным свою наблюдения в связи с ситуацией в США представил политолог Игорь Мурадян.

Что касается Южного Кавказа, то, по мнению Игоря Мурадяна, Южный Кавказ не будет основным полем битвы и дискурса. «Но возникло другое поле – черноморско-кавказский регион. Русские надеются, что американцы откажутся от этой идеи, но этого не будет.

Перед США стоит конкретная задача – вышвырнуть русских из Армении. И это обязательно будет сделано, но когда – я не знаю. Причем, будут это делать те люди, которые на протяжении последних 20-30 лет выступали против русских и боролись против русских. Здесь ничего неожиданного не будет».