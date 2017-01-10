«Дагнефтепродукт» в Махачкале приостановил слив нефти с танкеров, сообщил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«В Махачкале слив нефти с танкеров остановлен ОАО «Дагнефтепродуктом» (прием нефти из порта осуществляется в принадлежащие «Дагнефтепродукту» резервуары). На рейде в ожидании стоит танкер», — отметил Демин.

По его словам, компания в своем письме в адрес «Черномортранснефти» от 9 января 2017 года объясняет: «В связи с производством ремонтных работ в цехе темных нефтепродуктов, перекачка нефти откладывается на три дня».

В связи с этим была остановлена и транспортировка нефти из Азербайджана (от НПС Ширвановка), которая необходима для смешивания сливаемой в порту казахстанской нефти.