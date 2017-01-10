Как передает ТАСС, глава муниципалитета района Чанкая Альпер Ташделен заявил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России.
«Терроризм — это преступление против всего человечества. Мы осуждаем террористов, которые не имеют национальности и религии. Этот зал будет всегда хранить память о Карлове», — цитирует агентство слова Ташделена.
Мэр Анкары Мелих Гёкчек посетил российское посольство в Турции и официально объявил о переименовании улицы Каръягды в Анкаре, где располагается российская дипмиссия, в улицу Андрея Карлова в честь погибшего посла России, сообщает РИА Новости.
Памятный диплом о переименовании улицы Гёкчек вручил вдове российского посла Марине Карловой. Сразу после этого работники мэрии Анкары сменили таблички на улице.
Отметим, российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.