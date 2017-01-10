Именем убитого террористом посла России в Турции Андрея Карлова был назван выставочный зал Центра современного искусства в Анкаре, где 19 декабря на него было совершено покушение.

Как передает ТАСС, глава муниципалитета района Чанкая Альпер Ташделен заявил, что убийство российского дипломата вызвало глубокую скорбь у народов Турции и России.